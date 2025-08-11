بیگزاده گفت: با آغاز عملیات اجرایی و افتتاح پروژه بزرگ زیپ‌لاین و پل معلق در پارک جبالبارز، این منطقه به یکی از قطب‌های شاخص گردشگری در جنوب‌شرق کشور تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،روحبخش بیگ‌زاده در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی زیپ‌لاین و پل معلق در پارک جبالبارز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ️این اقدام، نویدبخش فصلی نوین در توسعه زیرساخت‌های گردشگری و جذب سرمایه‌گذار در منطقه است.

فرماندار جیرفت خاطر نشان کرد: این مجموعه تفریحی شامل یک زیپ‌لاین و پل معلق به طول ۲۳۰ متر و با اختلاف سطح ۱۲ متر خواهد بود که دارای دو ایستگاه مبدأ و مقصد با ارتفاع‌های ۶ و ۱۲ متر است.

و️ی با بیان استقبال از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرستان جیرفت افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان، شامل ۹ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ۴ میلیارد تومان مشارکت، به صورت مشارکتی اجرا می‌شود.️

فرماندار جیرفت گفت: این پروژه تنها به زیپ‌لاین و پل معلق محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای کامل از خدمات رفاهی شامل رستوران، کافی‌شاپ و امکان اجرای موسیقی زنده را برای مسافران و گردشگران فراهم خواهد آورد که به افزایش جذب توریست و رونق اقتصادی منطقه کمک شایانی خواهد کرد