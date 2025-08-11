به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا تقی زاده گفت: این میزان کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۳۲ درصد و از نظر ارزش دلاری ۴۰ درصد افزایش یافته است و عمده کالا‌های صادراتی این گمرک مصالح ساختمانی سیمان، گچ، کلینگر، پروفیل، میوه و سولفور سدیم بود.

وی افزود: در همین مدت افزون بر ۱۷۰ هزارتن کالای صادراتی سایر گمرکات کشور به ارزش افزون بر ۹۳ میلیون دلار از طریق گمرک نوردوز به خارج از کشور صادر شده است.

تقی زاده از انجام تشریفات گمرکی ورود موقت سه هزار و ۷۹۶ اظهارنامه در مدت یادشده خبر داد و گفت: از این تعداد ورود موقت ۵۶ خودروی سواری و سه هزار و ۷۴۰ دستگاه کامیون بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد کاهش داشته است.

مدیر گمرک نوردوز افزود: میزان حجم کل ترانزیت داخلی و خارجی در مدت یاد شده بیش از ۱۲۲ هزار تن بود که نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد رشد نشان می‌دهد و لوازم یدکی خودرو، کیف و کفش، پارچه، مبلمان، انواع دستگاهها، آسانسور و سنگ از اقلام عمده ترانزیتی در این مدت است.

تقی زاده اضافه کرد: در مدت یادشده ۵۳ هزار دستگاه کامیون برای حمل و نقل کالا‌های صادراتی و ترانزیتی از گمرک نوردوز تردد داشته‌اند. در این مدت ۲۳۴ هزار و ۲۱۴ مسافر از گمرک نوردوز تردد و خدمات گمرکی دریافت کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: همچنین در همین مدت ۹۶۹ دستگاه گوشی همراه مسافری توسط این گمرک در سامانه رجستری (srm) ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۵ برابر افزایش داشته است.

مدیر گمرک نوردوز با اشاره به تشکیل ۴۰ پرونده قاچاق در مدت یادشده، ارزش پرونده‌های متشکله را ۱۴ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این مدت وصول درآمد در این گمرک یک هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال بود که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۴۶ درصد رشد داشته است.

گمرک نوردوز تنها گمرک زمینی ایران و ارمنستان و شاهراه ارتباطی با کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا است.

آذربایجان شرقی دارای سه اداره کل گمرک در تبریز، سهلان و جلفا و سه واحد گمرکی در مراغه، خداآفرین و نوردوز و همچنین سه دفتر گمرکی در شهرک صنعتی شهید سلیمی شهرستان آذرشهر و شهر بناب است.