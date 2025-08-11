به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس کل دادگستری استان از توزیع ۲۵۰ بسته کمک معیشتی بین خانواده های زندانیان در استان خبر داد.

حیدر آسیابی گفت: این بسته ها هر کدام به ارزش یک و نیم میلیون تومان شامل یازده قلم ارزاق اساسی دربین خانواده های نیازمند زندانیان توزیع شد.

وی افزود: همچنین یک باب منزل مسکونی با امکانات کامل با کمک خیران به ارزش هشت میلیارد ریال در گرگان تحویل یک خانواده زندانی نیازمند شد.

آسیابی گفت: یکی از مشکلات خانواده های زندانیان، دسترسی به خدمات درمانی بود که برای رفع این دغدغه هم با ابتکار دادستان مرکز استان و همکاری دانشگاه علوم‌پزشکی استان و خیران ، با یکی از درمانگاه‌های گرگان قرارداد بسته شد تا دسترسی به خدمات درمانی رایگان برای این خانواده ها که از اقشار آسیب پذیر هستند، فراهم شود.