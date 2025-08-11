پخش زنده
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، اربعین را «سرمایهای فرهنگی، اجتماعی و تمدنی» دانست و گفت: این حرکت بزرگ، مأموریتی جدی در عرصه جهاد فرهنگی و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجتالاسلام والمسلمین «محمد قمی» رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در نشست کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین استان ایلام با قدردانی از مردم و مسئولان استان در میزبانی از زائران اربعین حسینی، گفت: اصرار آگاهانه و ناخودآگاه مردم برای عبور از این مسیر معنوی، سرمایهای بیبدیل است.
وی با اشاره به شرایط «نبرد ترکیبی» کنونی با دشمن، افزود: پیام اربعین در سال جاری پیوندی پر رنگ با جنگ رسانهای و روانی دشمن و ضرورت وحدت در برابر صهیونیسم جهانی دارد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور همچنین با قدردانی از رسانه ملی برای در تبیین هنرمندانه پیام اربعین گفت: صداوسیمای استان ایلام توانست در رویداد ملی ایران جان، به ئدرستی ظرفیتهای استان در حوزههای مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بیان کند.
حجت الاسلام و المسلمین «اله نور کریمی تبار» نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز در جلسه کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان با بیان اینکه کنگره جهانی اربعین باید با محوریت مهران باشد، تاکید کرد: تغییر نگرش فرهنگی در ستاد مرکزی اربعین ضروری است و عدالت در تخصیص بودجههای اربعین باید رعایت شود.
حجت الاسلام و المسلمین «وعد مرادبیگی» نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، نیز در این نشست، بر ضرورت توجه به بصیرتافزایی و دشمنشناسی و ولایت مداری در جریان اربعین تأکید و ابراز امیدواری کرد: در سالهای آینده کارهای فرهنگی در رویداد اربعین رونق بیشتری بگیرد.
«احمد کرمی» استاندار ایلام نیز با انتقاد از اینکه حماسه دفاع مقدس مردم ایلام در سینمای ایران گم شده است، مطرح کرد: اجازه ندهید که مهمان نوازی و خادم الحسین بودن مردم ایلام به سرنوشت دفاع مقدس دچار شود.