به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ابوالفضل عالی با بیان اینکه عملیات کاوش باستناشناسی در محدوده جنوب غربی ارگ تاریخی گنبد تاریخی سلطانیه از مردادماه آغاز شده است و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت گفت: در کاوش باستان‌شناسی در این محوطه توانستیم به آثار باارزشی برسیم.

سرپرست کاوش و مدیر پایگاه میراث جهانی سلطانیه افزود: در ادامه کاوش باستان‌شناسی در محدوده موسوم به ابواب البر بخش‌هایی از یک آرامگاه زیرزمینی در مجاورت گنبد سلطانیه کشف شد.

وی گفت: با توجه به شواهد و مدارک موجود و نوشته‌های متون تاریخی آرامگاه، مربوط به دوره ایلخانی و اسکلت‌های کشف شده در آن احتمالا متعلق به خانواده سلطنتی ایلخانان مغول است.

عالی اضافه کرد: گورستان سلطنتی یک بخش بسیار مهم در مجاورت گنبد سلطانیه است که مطابق با متون تاریخی برخی از اعضای خانواده سلطنتی از جمله یکی از همسران و فرزندان اولجایتو هشتمین ایلخان مغول در آنجا دفن شده بود. گورستان‌های سلطنتی اطلاعاتی درباره سلسله مراتب اجتماعی و جایگاه افراد در جامعه ارائه می‌دهند.

وی گفت: کشف گورستان سلطنتی در کاوش‌ باستان‌شناسی در این ارگ می‌تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را درباره تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم ارائه دهد. این نوع کشف معمولاً شامل بقایای انسان‌ها، اشیاء قیمتی، سازه‌های معماری و کتیبه‌هایی است که می‌توانند به روشن شدن ابعاد مختلف زندگی افراد در گذشته کمک کنند.

سرپرست کاوش و مدیر پایگاه میراث جهانی سلطانیه گفت: نحوه تدفین و اشیای همراه مردگان می‌تواند بینش‌هایی درباره باور‌ها و آیین‌های مذهبی آن دوره ارائه دهد.

عالی گفت: کاوش در این بخش از ارگ تاریخی در روز‌های آینده ادامه خواهد داشت.