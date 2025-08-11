معاون توزیع برق شرکت توانیر گفت: در هفته گذشته باتوجه به تعطیلی در نقاط مختلف کشور مصرف برق به شکل قابل توجه‌ای به خصوص در آخر هفته کاهش یافت.

تعطیلی ادارات، مصرف برق را به طور چشمگیری کاهش داد

محسن ذبیحی معاون توزیع برق شرکت توانیر در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما؛ با اشاره به موج گرما حاکم در کشور گفت: ما در صنعت برق کشور تمامی تلاش‌های خودمان را برای گذر از شرایط موجود به نحوه شایسته‌ای انجام می‌ دهیم تا شاهد خاموشی نباشیم.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود در هفته‌های پیش رو با خنک شدن هوا میزان تقاضا برق کاهش پیدا کند و متناسب با آن مقادیر مدیریت مصرف هم کاهشی شود در هفته گذشته باتوجه به تعطیلی در نقاط مختلف کشور مصرف برق به شکل قابل توجه ای به خصوص در آخر هفته کاهش یافت.

معاون توزیع برق شرکت توانیر افزود: ماه عسل تقاضا این سه روز کاهش مصرف به ما کمک کرد که ما دو روز در واقع ذخایر نیروگاه های برق آبی را ذخیره و برای هفته‌های پیش رو از آن ها استفاده کنیم.

ذبیحی در پایان گفت: از هموطنان درخواست داریم باتوجه به تداوم موج گرما شرکت برق را در امر مدیریت مصرف یاری کنند تا بتوانیم روز‌های پیش رو را بدون مشکل پشت سر بگذاریم.