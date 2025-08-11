پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی در بازدید و نشست کارآفرینی در شهرک صنعتی بیدک گفت: ۲۰ درصد اشتغال شهرکهای صنعتی خراسان شمالی در اختیار بانوان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ با هدف تحقق شعار سال و توسعه کارآفرینی، نشست و بازدیدی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی بیدک برگزار شد که هدف آن، علاوه بر معرفی ظرفیتهای موجود، شبکهسازی و تبادل تجربه میان فعالان اقتصادی بود.
الهامی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی، در حاشیه این بازدید گفت: هدف ما صرفاً بازدید از خطوط تولید نیست، بلکه ایجاد ارتباط میان کارآفرینان، شناسایی ظرفیتهای پنهان و تقویت همکاریها مدنظر قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیت بالای شهرک صنعتی بیدک افزود: این شهرک با محیطی پویا و بستر مناسب برای پرورش ایدههای نو، هماکنون ۲۰ درصد اشتغال شهرکهای صنعتی استان را به بانوان اختصاص داده است.
مدیرکل امور بانوان استانداری با قدردانی از تلاش زنان پیشگام در این حوزه، تصریح کرد: زنان فعال در این مجموعه با پشتکار توانستهاند کسبوکارهای موفقی را پایهگذاری و مدیریت کنند.
الهامی خاطرنشان کرد: با تأکید استاندار، مشکلات کارآفرینان به دقت رصد و پیگیری میشود تا مسیر فعالیت آنها هموارتر گردد.