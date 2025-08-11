معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن بازدید از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی بهاباد، بر ارائه تسهیلات به بوم‌گردی‌ها و حمایت از احیای بافت تاریخی این منطقه، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به همراه دو تن از مدیران کل ستادی و صباغیان نماینده مردم بهاباد در مجلس شورای اسلامی، از موزه‌ها، آثار تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری شهرستان بهاباد بازدید کرد.

وی در این بازدید، موزه علوم طبیعی بهاباد را «بی‌نظیر» و آثار باستانی شهرستان را متنوع و ارزشمند دانست و گفت: شهرستان بهاباد با پیشینه تاریخی غنی، جاذبه‌های طبیعی منحصر‌به‌فرد و همدلی مردم و مسئولان، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور را دارد.

ندایی از اجرای پروژه‌های مرمتی در بافت تاریخی بهاباد خبر داد و افزود: برای احیای بنا‌های تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از بوم‌گردی‌ها تسهیلات لازم در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

در این سفر از موزه‌های علوم طبیعی و تاریخ و تمدن بهاباد، بوم‌گردی خانه پدری، سایت باستانی گور کافران، سایت سنگ‌نگاره‌ها، بوم‌گردی ملکیان و روستای هدف گردشگری ده عروس بازدید شد.

صباغیان نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه استان یزد، نیز با اشاره به نتایج این بازدید گفت: قرار شد تسهیلات ویژه‌ای برای بوم‌گردی‌ها در حوزه انتخابیه اختصاص یابد و اعتبارات مرمتی بنا‌های تاریخی با همکاری شهرداری و به‌صورت مشارکتی تأمین شود.