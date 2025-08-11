روز نخست مرحله اول لیگ رولر اسکی کشور با معرفی نفرات برتر رشته ۲۰۰ متر سوپرسرعت (اسپرینت) به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز نخست مرحله اول لیگ رولر اسکی کشور در رشته ۲۰۰ متر سوپرسرعت (اسپرینت)، یکشنبه ۱۹ مرداد با شرکت ۱۳ تیم از ۱۲ استان در علی‌آباد کتول گلستان برگزار شد.

در بخش بانوان، عاطفه صالحی از استان خراسان موفق به کسب مقام نخست شد. ساحل تیر از استان مازندران در جایگاه دوم قرار گرفت و پرستو آبسالان از استان آذربایجان شرقی مقام سوم را از آن خود کرد.

در رقابت‌های بخش مردان نیز علی نظری‌زاده از استان همدان با ثبت بهترین زمان عنوان قهرمانی را به دست آورد. سید احمدرضا صید از استان کرمانشاه به مقام دوم رسید و فرزاد شمشکی از استان تهران نیز سکوی سوم را به خود اختصاص داد.

شب گذشته جلسه فنی (کاپیتان میتینگ) برای هماهنگی‌های نهایی رقابت‌های ۵ کیلومتر استقامت برگزار شد. این مسابقات در ادامه رقابت‌های مرحله نخست لیگ برگزار می‌شود.