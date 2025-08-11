به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست جمعیت هلال احمر استان گفت: بر اثر حمله خرس این نوجوان بشدت مجروح شده بود.

طاهری با اشاره به اینکه نیرو‌های هلال احمر مصدوم را به مرکز درمان بستر بازفت انتقال دادند، افزود: به علت شدت جراحات وارد و به تشخیص پزشک این نوجوان مصدوم به مرکز درمانی فارسان برای مداوای بیشترانتقال یافت.

به گفته وی: همچنین در دو روز گذشته حمله یک قلاده خرس قهوه‌ای، کشاورز ۶۰ ساله روستای دزک علیا کوهرنگ را راهی بیمارستان کرد.

بخش بازفت از توابع شهرستان کوهرنگ در فاصله ۹۵ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.