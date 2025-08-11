خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران با اشاره به اینکه بعد از چند روز شاهد بارش پراکنده دراستان هستیم ؛ گفت: این هفته شدت گرمای کمتری نسبت به هفته گذشته در استان پیش بینی می‌شود.

فرجی افزود: امروز دوشنبه شرایط برای رگبار پراکنده در استان فراهم است و از بعدازظهر امروز و فردا سه شنبه از شدت ناپایداری‌ها کاسته می شود. و فردا سه شنبه ارتفاعات استانبا رگبار و رعد وبرق پراکنده همراه است.

وی گفت: مجددا چهارشنبه آسمان استان با افزایش ابر و رگبار پراکنده در کل استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران خاطرنشان کرد: دیروز جویبار با ۳۵ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۱۳ درجه سانتی گراد سردترین مناطق استان گزار ش شد.

به گفته فرجی دریا امروز مواج و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.