به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ شرکت آب و فاضلاب استان صرفه جویی را برای جلوگیری از کمبود آب یا کاهش فشار در برخی مناطق استان ضروری اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع هم استانی‌های فهیم می رساند، با توجه به افزایش دمای هوا ، کاهش چشمگیر سطح سفره‌های زیرزمینی ، شاهد افزایش چندین برابری مصرف آب شرب در استان گلستان هستیم.

متأسفانه، با وجود تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های تولید، ذخیره و توزیع، مصرف آب در روزهای اخیر رشد چشمگیری داشته است.

تداوم این روند ممکن است منجر به کمبود آب یا کاهش فشار در برخی مناطق استان، به‌ویژه نقاط مرتفع و روستاها شود. از این رو، از همه شما هم‌استانی‌های عزیز درخواست می‌ کنیم با رعایت الگوی مصرف و مدیریت صحیح استفاده از آب ، ما را در حفظ این سرمایه حیاتی یاری کنید.

در این اطلاعیه به شهروندنان توصیه شده است ،از مصرف غیرضروری آب خودداری کرده از هدررفت آب در فضای سبز و شست‌وشوی خودرو ، حیاط جلوگیری شود و شهروندان در صورت مشاهده هدر رفت آب سریعاً به مرکز ارتباطات مردمی با شماره ۱۲۲ موضوع را اطلاع دهند.