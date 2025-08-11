به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مرتضی بهزادفر به خبرگزاری صدا و سیما گفت: این اعتبارات از محل انتقال طرح‌های ملی به استانی تأمین شده و میان سه دانشگاه بجنورد، کوثر و صنعتی اسفراین، بر اساس تعداد دانشجویان هر دانشگاه، توزیع می‌شود.

وی همچنین افزود: در بخش بهداشت و درمان، بیش از ۱۶ میلیارد ریال از محل همین طرح‌ها برای تعمیر و تجهیز بیمارستان‌های استان اختصاص یافته است، هرچند خراسان شمالی همچنان در بهبود فضای بیمارستان‌ها در رتبه آخر کشور قرار دارد.

تخصیص هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال برای آبرسانی

بهزادفر اضافه کرد: در حوزه آبرسانی روستایی نیز هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال اعتبار به استان تخصیص یافته که از این میزان، یک‌هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال ابلاغ شده است. این منابع، بر اساس موافقت‌نامه ملی، توسط شرکت آب و فاضلاب استان برای اجرای ۶ طرح آبرسانی هزینه خواهد شد.

وی گفت: این طرح‌ها شامل آبرسانی به مجتمع‌های پرسه‌سو، زیدرسرانی، دشت و کهنه‌جلگه، آبرسانی به ۴۱ روستای پایین‌دست شیرین‌دره و تکمیل آبرسانی به چند روستای بجنورد است.