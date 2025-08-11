رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان مرکزی: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰۰ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد استان به همت ستاد دیه استان مرکزی، ارفاقات قانونی و با مشارکت نیکوکاران و خیران از حبس رهایی یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی با اشاره به اینکه رقم بدهی این مددجویان آزاد شده، بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان بوده، گفت: فرآیند آزادسازی این تعداد زندانی جرایم غیرعمد از طریق پذیرش اعسار از سوی مراجع قضایی و قضات دادگاه‌ها، به میزان ۲۶۳ میلیارد تومان، اعلام گذشت شکات به مبلغ بیش از ۵۰ میلیارد تومان و اعطای تسهیلات بانکی به میزان چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان بوده است.

رئیس کل دادگستری ادامه داد: پرداخت بلاعوض از سوی ستاد دیه کشور و از محل کمک‌های مردمی مبلغی بالغ بر هشت میلیارد و دویست میلیون تومان بوده است.

او با تقدیر از خیرین نیکوکار افزود: خیرین نیکوکار استان مرکزی همچون سنوات گذشته با مساعدت و همکاری در خصوص کمک به آزادی دیگر زندانیان موجود در زندان‌های استان، یاری رسان مددجویان باشند تا آنها نیز به آغوش گرم خانواده‌های خویش بازگردند.

رئیس هیأت امنای ستاد دیه استان مرکزی عنوان کرد: کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد از زندان علاوه بر اینکه اجر و پاداش فراوانی نزد خداوند متعال دارد، سبب کاهش بسیاری از صدمات و آسیب‌های اجتماعی جامعه و باعث حمایت از خانواده‌های زندانیان می‌شود.