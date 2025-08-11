معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در مراسم آغاز دوره آموزشی “الگوی مدرسه تراز” در قزوین، عدالت آموزشی را سنگ بنای این طرح دانست .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دوره آموزشی “الگوی مدرسه تراز سند تحول” با حضور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، آذرکیش، در دانشگاه فرهنگیان قزوین آغاز شد.

این دوره با هدف تبیین و اجرای طرح “مدرسه تراز” برای مدیران منتخب مدارس استان برگزار می‌شود.

آذرکیش در این همایش، “عدالت آموزشی” را یکی از اهداف کلیدی طرح مدرسه تراز عنوان کرد و این الگو را رویکردی نوین برای ارتقای کیفیت یادگیری و تحقق فرصت‌های برابر آموزشی برای تمامی دانش‌آموزان دانست.

وی اجرای این طرح را گامی مهم در راستای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواند و بر نقش مدارس به عنوان کانون تربیت و پیشرفت محله تأکید کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش، این جلسات را آغازی برای یک سفر مادام‌العمر در جهت ارتقای آموزش بر اساس یافته‌های نوین آموزشی در مدارس دانست.