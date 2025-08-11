به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات اسنوکر مسترز عربستان با حضور ۱۲۸ ورزشکار برتر رنکینگ حرفه‌ای‌ها به همراه ۱۶ بازیکن از کشور میزبان، ۱۷ تا ۲۵ مرداد در گرین هال شهر جده عربستان برگزار می‌شود.

حسین وفایی نماینده اسنوکر کشورمان در گام نخست موفق شد جولین لکرگ از بلژیک را ۴ بر ۱ شکست دهد و راهی دور بعدی مسابقات شود. وفایی در مرحله بعد دوشنبه ۲۰ مرداد از ساعت ۲۰ با اودانل روبه‌رو می‌شود.

امیر سرخوش دیگر نماینده اسنوکر کشورمان در گام نخست، جوناس لوز از برزیل را مقتدرانه و با نتیجه ۴ بر ۰ شکست داد، اما در ادامه در مقابل پنگ جونژو حریف قدرتمند چینی شکست خورد و از رسیدن به مرحله چهارم مسابقات بازماند.

جوایز این دوره از مسابقات ۵۰۰ هزار پوند بوده و جاد ترامپ انگلیسی مدافع عنوان قهرمانی است.