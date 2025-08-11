به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ ایمان نظافت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای گیلان با اشاره به طرح‌های شرکت توزیع برق استان برای کمک به رفع ناترازی انرژی در استان و کشور، گفت: در حال حاضر ۲۰ اداره و دستگاه اجرایی در سطح استان با تولید حدود یک مگاوات برق با استفاده از پنل‌های خورشیدی، ۲۰ درصد انرژی مورد نیاز روزانه خود را تامین می‌کنند.

وی با بیان اینکه ستاد شرکت توزیع برق، برق منطقه‌ای، دیوان محاسبات و ادارت لوشان، خمام و شفت و برخی از بانک‌های گیلان از جمله دستگاه‌هایی هستند که از پنل‌های خورشیدی برای تولید برق استفاده می‌کنند، افزود: چگونگی نصب و استفاده از پنل‌های خورشیدی در ادارات برای تولید انرژی، صدور مجوز و محاسبه آن بر عهده شرکت توزیع برق استان است و مسئولان این ادارات و دستگاه‌ها با انتخاب پیمانکار و خرید تجهیزات، طرح را اجرا می‌کنند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق گیلان گفت: به دلیل شرایط جغرافیایی گیلان و میزان تابش نور خورشید، حداکثر راندمان تولید برق در سایت‌های خورشیدی استان حدود ۷۰ درصد است که در مقایسه با کشور‌های اروپایی که با این استان در یک طول جغرافیایی قرار دارند و از پنل‌های خورشیدی برای تولید انرژی استفاده می‌کنند بیشتر است.

ایمان نظافت گفت: پراکندگی تولید برق با استفاده از منابع تجدید پذیر مانند نور خورشید به لحاظ پدافندی و وقوع شرایط بحرانی در استان و کشور، به لحاظ تامین انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است.