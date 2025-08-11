خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «حمید احمدی» معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان ایلام با اشاره به راه‌اندازی یک‌هزار نیروگاه خورشیدی برای مددجویان تا پایان سال اظهار داشت: تاکنون ۵۳۰ نیروگاه به بهره‌برداری رسیده و برق تولیدی آنها وارد مدار شده است همچنین ۷۰ نیروگاه دیگر در حال راه‌اندازی است.

وی افزود: این طرح با همکاری کمیته امداد، شرکت توزیع برق استان و بانک ملی اجرا می‌شود و برای احداث هر نیروگاه دست‌کم ۱۷۰ میلیون تومان از محل اعتبارات تسهیلات تکلیفی بانک‌ها هزینه می‌گردد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان ایلام بیان داشت: درآمدزایی پایدار با کمترین زحمت، امکان استفاده توسط افراد ناتوان و نقش مهم در کاهش ناترازی برق، از ویژگی‌های کلیدی این طرح است.

به گفته وی، ماهانه بیش از ۴۰۰ مگاوات برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی کمیته امداد وارد شبکه سراسری می‌شود.