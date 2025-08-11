به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته ششم لیگ ملی چوگان ایران در سال ۱۴۰۴ با نام جام لاله در بخش بانوان به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا برگزار و تیم بسپارشیمی سپیدان اصفهان قهرمان شد.

تیم‌های کانون چوگان البرز، نزاجا و فراجا با نمایش یک بازی دیدنی به ترتیب مقام دوم، سوم و چهارم را از آن خود کردند.

اسب زال به مالکیت کانون چوگان البرز بهترین اسب و حدیثه سلطانی از تیم بسپارشیمی سپیدان بعنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شدند.