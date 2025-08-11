دعوت کبدی کار و فوتسالیست قزوینی به اردوی تیم های ملی

خبرهایی از دعوت کبدی کار و فوتسالیست قزوینی به اردوی تیم های ملی تا صف آرایی فوتسالیست های پردیس مقابل گیتی پسند را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.