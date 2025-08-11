پخش زنده
خبرهایی از دعوت کبدی کار و فوتسالیست قزوینی به اردوی تیم های ملی تا صف آرایی فوتسالیست های پردیس مقابل گیتی پسند را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کادرفنی تیم کبدی جوانان کشور مهدی قهرمانی را به اردو دعوت کرد.
ملی پوشان تمرینات خود را تا ۳۰ مرداد در کرج پیگیری می کنند.
تیم ملی کبدی جوانان برای مسابقات قهرمانی آسیا در بحرین آماده می شود.
صف آرایی فوتسالیست های پردیس مقابل گیتی پسند
تیم فوتسال پردیس قزوین درچارچوب هفته چهارم لیگ برتر میزبان گیتی پسند اصفهان خواهد بود.
این بازی از ساعت ۱۷ امروز در سالن دانشگاه آزاد قزوین برگزار خواهد شد.
نماینده استان با کسب ۲ امتیاز در رده یازدهم جدول رده بندی قرار دارد.
کبدی کار قزوینی در اردوی تیم ملی
دعوت فوتسالیست نوجوان استان به اردوی تیم ملی
تیم فوتسال نوجوانان کشور محمدصالح خلجی را به اردو دعوت کرد.
این اردو از پس فردا به مدت یک هفته در تهران برگزار خواهد شد.