به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان گفت: با نظر کادر فنی علی رستمی بازیکن فصل قبل فجر سپاسی شیراز به عضویت تیم صنعت‌نفت درآمد.

ناصر گودرزی افزود: این هافبک خوزستانی سابقه صعود به لیگ برتر با تیم‌های فجر سپاسی، مس کرمان و چادرملو اردکان را در کارنامه خود دارد.

او ادامه داد: عرفان پورافراز هافبک فصل گذشته تیم بعثت کرمانشاه نیز، قرارداد خود را با صنعت‌نفت امضا کرد.

مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان گفت: این بازیکن سابقه صعود به لیگ برتر با تیم‌های هوادار و پیکان تهران را دارد و در تیم‌های پارس جنوبی جم و ذوب آهن اصفهان نیز به میدان رفته است.

گودرزی افزود: نقل و انتقالات برای تیم صنعت‌نفت آبادان ادامه دارد و در روز‌های آینده یک دروازه بان و چند بازیکن با کیفیت نیز جذب خواهند شد.

مسابقات لیگ دسته اول کشور از ششم شهریور ماه سال جاری آغاز خواهد شد.