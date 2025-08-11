پخش زنده
مدیر کل استاندارد خراسان شمالی گفت: امسال اجرای استانداردهای خدمات در حوزههای هتل آپارتمان، مهدهای کودک، خانه سالمندان اجباری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سید مهدی حسینی به مناسبت روز خبرنگار در دیدار با عوامل تحریریه خبر صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی گفت: رسانهها، بازوان اطلاع رسانی و آگاهی بخشی برای خدمات رسانی بیشتر به مردم هستند.
وی افزود: ارتباطات و همکاریهای بیش از پیش صدا و سیما با استاندارد قطعآ میتواند ثمرات خوبی برای آحاد مردم و جامعه داشته باشد.
مدیر کل استاندارد خراسان شمالی گفت: امسال اولین سالی هست که اجرای استانداردهای خدمات در حوزههای هتل آپارتمان، مهدهای کودک، خانه سالمندان اجباری شده و انشاالله بتوانیم در استان خراسان شمالی با همکاری دستگاههای اجرایی مربوطه این مهم را اجرایی کنیم.