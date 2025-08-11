شبکه چهار سیما در ایام اربعین حسینی، مجموعه‌ای متنوع از ویژه‌برنامه‌های تلویزیونی و بخش‌های محتوایی را با شعار «انا علی العهد» به روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «موکب دین و دانش»، «چهارگاه؛ روایت حماسه»، «تکیه دولت» و پوشش راه پیمایی پرشور اربعین از برنامه‌هایی است که از شبکه چهار پخش می‌شود.

در ادامه مشروح برنامه‌های شبکه چهار بدین شرح است:

برنامه مناسبتی شبکه چهار که ویژه اربعین تولید می‌شود، «موکب دین و دانش» نام دارد که به طور مستقیم از استودیو صداوسیما در عمود ۸۳۳ پخش می‌شود. این برنامه با بهره‌گیری از گفت‌و‌گو‌های صمیمانه با چهره‌های برجسته علمی، نمایش جلوه‌هایی از ایثار و فداکاری در کنار تخصص و دانش، و ارائه آمار‌های علمی در قالب گرافیک‌های بصری چشم‌نواز، تلاش می‌کند تا تصویری جامع و ژرف از پیوند ناگسستنی دین و دانش در این واقعه الهی ارائه دهد. «موکب دین و دانش» از روز شنبه تا چهارشنبه ۱۸ تا ۲۲ مرداد در ۵ قسمت یک ساعته در ساعت ۲۳ به روی آنتن شبکه می‌رود.

برنامه «چهارگاه؛ روایت حماسه» که قطعات عاشورایی را با حضور مداحان و نغمه خوانان پیشکسوت، پخش و با حضور کارشناسان بررسی می‌کند همچنان تا روز اربعین در آنتن باقی می‌ماند. ساعت پخش این برنامه ساعت ۲۰ است.

شبکه چهار به مناسبت اربعین حسینی دو مستند «غریبان» و «تکیه دولت» را پخش می‌کند.

مستند «غریبان» جمعه ۲۴ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ پخش خواهد شد.

این مستند مراسم راه پیمایی زائران اربعین حسینی از شهر‌های مختلف ایران و کشور‌های مختلف جهان به عشق زیارت حضرت امام حسین (ع) را به تصویر می‌کشد و با راه پیمایان ایرانی و خارجی گفت‌و‌گو می‌کند.

مستند دیگر «تکیه دولت» نام دارد. این مستند به بررسی تکایای دوره ناصری و خاصه تکیه دولت، کمی بعد از قتل ناصرالدین شاه می‌پردازد و نگاهی دارد به ساختار تکیه در آن دوره، اسباب و وسایل تعزیه و تعزیه خوانان ،«تکیه دولت» در روز اربعین حسینی در ساعت ۱۹ به قاب شبکه راه می‌یابد.

همچنین برنامه‌های زنده ساعت ۲۱:۳۰ شبکه، «نصرالله» (شنبه تا دوشنبه و چهارشنبه) و «سوره» (سه‌شنبه) برنامه‌های خود را ویژه اربعین به روی آنتن شبکه می‌برند.

پوشش راه پیمایی پرشور اربعین و در جریان قرار دادن مخاطبان شبکه از مراسم به طور مستقیم نیز به صورت میان برنامه و یا به صورت قاب روی تصویر در تمام طول هفته و به ویژه روز اربعین انجام می‌شود.