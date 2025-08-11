مهدیه محمدیان بانوی وزنه بردار یزدی به ششمین مرحله اردوی تیم ملی پاراوزنه برداری دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اردوی آماده سازی تیم ملی پاراوزنه برداری بانوان در کمپ تیم‌های ملی جانبازان و توان یابان آغاز شد.

ششمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراوزنه‌برداری بانوان در راستای حضور در مسابقات پارا آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و دهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراوزنه برداری بانوان جوانان در راستای حضور در مسابقات پارا آسیایی جوانان امارات ۲۰۲۵ از هفدهم تا بیست و هشتم مرداد ماه در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون برگزار می‌شود و مهدیه محمدیان ملی پوش با سابقه یزدی نیز در این اردو حضور دارد.