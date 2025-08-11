دعوت از بانوی وزنه بردار یزدی به اردوی تیم ملی پارا وزنه برداری
مهدیه محمدیان بانوی وزنه بردار یزدی به ششمین مرحله اردوی تیم ملی پاراوزنه برداری دعوت شد.
ششمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراوزنهبرداری بانوان در راستای حضور در مسابقات پارا آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و دهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراوزنه برداری بانوان جوانان در راستای حضور در مسابقات پارا آسیایی جوانان امارات ۲۰۲۵ از هفدهم تا بیست و هشتم مرداد ماه در کمپ تیمهای ملی فدراسیون برگزار میشود و مهدیه محمدیان ملی پوش با سابقه یزدی نیز در این اردو حضور دارد.