به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت‌های برق شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: افزایش دمای هوا موجب استفاده گسترده‌تر از سیستم‌های سرمایشی شده و به تبع آن بار شبکه برق افزایش یافته است و برای حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی‌های گسترده ناگزیر به اعمال مدیریت اضطراری بار در برخی ساعات هستیم.

مهدی سلطانی با اشاره به روش‌های دسترسی مشترکان به اطلاعات زمان‌بندی احتمالی خاموشی، افزود: مشترکان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به نشانی FARSEDC.IR، سامانه برق من یا شماره تماس ۱۲۱ از جزئیات مربوط به خاموشی‌ها مطلع شوند.

سلطانی درباره نحوه استفاده از سامانه برق من توضیح داد: کافی است شناسه قبض ۱۳ رقمی در این سامانه وارد شود تا جدول زمان‌بندی خاموشی محل سکونت نمایش داده شود.

برای استفاده بهینه از این سامانه، ابتدا باید برنامه برق من روی تلفن همراه نصب و سپس اطلاعات دقیق شامل شماره اشتراک و شماره تلفن همراه وارد شود. با انجام این مراحل، مشترکان به صورت روزانه از ساعات خاموشی مطلع می‌شوند.