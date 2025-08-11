پخش زنده
کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه مسابقات انتخابی جام ملتهای زیر ۱۷ سال دختران آسیا ۲۰۲۶ - چین را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله انتخابی فوتبال جام ملتهای دختران زیر ۱۷ سال آسیا با حضور ۲۷ تیم در ۸ گروه برگزار میشود و تیم فوتبال کشورمان در گروه B با تیمهای لبنان، عربستان و کویت همگروه است. مسابقات ۲۱ تا ۲۵ مهر به میزبانی عربستان برگزار میشود.
برنامه مسابقات تیم فوتبال بانوان کشورمان به شرح زیر است:
دوشنبه ۲۱ مهر؛
ایران – عربستان
لبنان – کویت
چهارشنبه ۲۳ مهر؛
عربستان – لبنان
کویت – ایران
جمعه ۲۵ مهر؛
ایران – لبنان
کویت – عربستان
از هر گروه فقط یک تیم مجوز حضور در مسابقات جام ملتهای زیر ۱۷ سال دختران آسیا ۲۰۲۶ – چین را بدست خواهد آورد.
این رقابتها با حضور تیم های کره شمالی، کره جنوبی، چین (میزبان) و ۸ تیم برتر گروه، ۱۰ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ به میزبانی چین برگزار میشود.