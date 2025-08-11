به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله انتخابی فوتبال جام ملت‌های دختران زیر ۱۷ سال آسیا با حضور ۲۷ تیم در ۸ گروه برگزار می‌شود و تیم فوتبال کشورمان در گروه B با تیم‌های لبنان، عربستان و کویت همگروه است. مسابقات ۲۱ تا ۲۵ مهر به میزبانی عربستان برگزار می‌شود.

برنامه مسابقات تیم فوتبال بانوان کشورمان به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۱ مهر؛

ایران – عربستان

لبنان – کویت

چهارشنبه ۲۳ مهر؛

عربستان – لبنان

کویت – ایران

جمعه ۲۵ مهر؛

ایران – لبنان

کویت – عربستان

از هر گروه فقط یک تیم مجوز حضور در مسابقات جام ملت‌های زیر ۱۷ سال دختران آسیا ۲۰۲۶ – چین را بدست خواهد آورد.

این رقابت‌ها با حضور تیم های کره شمالی، کره جنوبی، چین (میزبان) و ۸ تیم برتر گروه، ۱۰ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ به میزبانی چین برگزار می‌شود.