برنامه «از مامان بگو» دوشنبه ۲۰ مرداد میزبان خانواده شهید سید حمیدرضا موسوی خواهد بود؛ که در جریان دفاع مقدس دوازدهروزه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و همسر باردار و دو فرزند کوچکش را به یادگار گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، خانواده شهید موسوی در فضایی صمیمی، خاطراتی ناب از مجاهدتها، مسئولیتپذیری و نقش تربیتی این شهید را روایت خواهند کرد.
این برنامه با تمرکز بر مادر شهید به عنوان نماد زن مؤمنی که بار تربیت فرزندانی ریشهدار در مکتب حسینی را بر دوش کشید، تصویری ملموس از عمق فداکاریهای مادری رشید پرور ارائه میدهد.
روایت مادر شهید موسوی، تجلیبخش صبر زنانی است که پرچمدار تداوم راه شهدا پس از شهادت فرزندانشان شدند.
«از مامان بگو» محصول گروه خانواده شبکه دو سیماست که به تهیهکنندگی سید یزدان ملکآبادی، تلاش دارد در مسیر رسانهای اربعین، روایتگر عظمت نقش مادران در پرورش نسل مؤمن، فداکار و حسینی باشد.
این برنامه با اجرای محیا اسناوندی و نیکا خسروآبادی هر شب حوالی ساعت ۲۲:۳۰ و با بازپخش در روز بعد ساعت ۸ و ۱۴ از شبکه دو سیما پخش میشود.