حاشیه گردهمایی روز خبرنگار با عنوان «صدای حقیقت، روایت ایران»

،با اشاره به انگیزه بالای هنرمندان در حوزه‌های مختلف فیلم کوتاه، مستند، داستانی بلند، موسیقی و تئاتر، گفت: ما هم در خدمت هنرمندان هستیم. برداشت من این است که امسال جشنواره‌های متفاوتی در همه حوزه‌ها خواهیم داشت.