وزیر فرهنگ : جشنوارههای فجر امسال متفاوت خواهند بود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری متفاوت جشنوارههای فجر در سال جاری خبر داد.
سیدعباس صالحی در حاشیه گردهمایی روز خبرنگار با عنوان «صدای حقیقت، روایت ایران»
در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،با اشاره به انگیزه بالای هنرمندان در حوزههای مختلف فیلم کوتاه، مستند، داستانی بلند، موسیقی و تئاتر، گفت: ما هم در خدمت هنرمندان هستیم. برداشت من این است که امسال جشنوارههای متفاوتی در همه حوزهها خواهیم داشت.
وزیر فرهنگ همچنین تاکید کرد که شخصاً پیگیری جدی و خاصی بر مسائل مربوط به جشنوارههای فجر خواهد داشت.
گردهمایی روز خبرنگار با عنوان «صدای حقیقت، روایت ایران» با حضور رئیس جمهور در محوطه تالار وحدت برگزار شد.