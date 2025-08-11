پخش زنده
امروز: -
مدیر حج و زیارت خوزستان از ثبت نام بیش از ۴۱۸ هزار زائر خوزستانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی در سامانه سماح خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد امین یاقوت گفت: تاکنون ۳ میلیون و ۱۳۱ هزار زائر در کشور برای شرکت در مراسم بزرگ پیاده روی اربعین در سامانه سماح ثبت نام کردهاند که از این میزان ۴۱۸ هزار و ۸۵۰ زائر خوزستانی هستند.
او با بیان اینکه استان خوزستان دومین استان کشور از نظر ثبت نام کننده زوار در سامانه سماح است افزود: زائران برای شرکت در مراسم اربعین حسینی میتوانند به سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir مراجعه کنند، ثبت نام در سامانه سماح برای دریافت هر گونه خدمات بیمهای و ارزی ضروری است.
مدیر حج و زیارت خوزستان از زائران اربعین حسینی خواست ب ثبت نام خود را به روزهای آخر موکول نکنند و با توجه به گرمای شدید و فصل تابستان توصیه میشود افراد سالمند، مادران باردار و افرادی که دارای بیماری زمینهای هستند سفر زیارتی خود به کربلا و نجف را به فصول دیگر سال انتقال دهند.