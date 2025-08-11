پخش زنده
امروز: -
آتشسوزیهای اخیر در منطقه حفاظتشده باشگل استان قزوین و مراتع حاشیه پارک ملی لار با واکنش سریع محیطبانان و همکاری عشایر و دامداران بهطور کامل مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین از مهار آتشسوزی در منطقه حفاظتشده باشگل خبر داد.
سید اسداله هاشمی گفت مأموران واکنش سریع یگان حفاظت محیط زیست پس از دریافت گزارش، بلافاصله به محل اعزام و با استفاده از تجهیزات تخصصی موفق به مهار کامل حریق شدند. بررسیها نشان داد حدود ۷۰ درصد از پوشش گیاهی این منطقه آسیب دیده است .
همچنین احمد دهقان، رئیس اداره پارک ملی لار، اعلام کرد آتشسوزی مراتع حاشیه این پارک به دلیل بیاحتیاطی گردشگران رخ داد، اما با همکاری محیطبانان، عشایر و دامداران منطقه، آتش به سرعت مهار شد. وی نقش جامعه محلی را در کنترل حریق بسیار مهم دانست و بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.