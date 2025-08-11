شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران برای نخستین بار در مرز بین المللی بازرگان با استقرار موکب محبان الرضا (ع) به زوار اروپایی و منطقه قفقاز که از این مرز برای راهپیمایی اربعین وارد کشورمان شده‌اند، خدمات رسانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران با اعلام این خبر، گفت: موکب محبان الرضا (ع) این شرکت از چهاردهم مرداد با استقرار در نقطه صفر مرز بازرگان برای نخستین بار از زائران اربعین حسینی (ع) در قالب فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و نیز پذیرایی استقبال کرده است.

سید محمد ناظم رضوی افزود: تاکنون ۷۵۰۰ زائر از کشور‌های ترکیه، گرجستان، جمهوری آذربایجان و نیز برخی کشور‌های حوزه قفقاز از خدمات موکب شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی استفاده کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران در ادامه به رایزنی مدیران منطقه آزاد ماکو با شهرداری تهران برای تقویت زیرساخت‌های مذهبی در مرز بازرگان به عنوان پیشانی ورودی زوار از اروپا اشاره کرد و گفت: مرز بازرگان یکی از بزرگترین و مهم‌ترین مبادی ورود و خروج مسافر خصوصا مسافران مذهبی از اروپا به ایران به شمار می‌رود. به این دلیل، ساخت و تقویت زیرساخت‌های خدماتی برای زوار در طول سال از موضوعاتی است که شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی با همکاری منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو آن را برای آینده در دستور کار خود دارد.