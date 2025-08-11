پخش زنده
با توجه به تداوم استقرار توده هوای گرم، تمامی ادارات خوزستان در روز چهارشنبه (۲۲ مرداد) تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان و بنا بر اعلام استانداری خوزستان، با توجه به روند افزایشی دمای استان، تقاضای شرکتهای توزیع و انتقال برق استان و در راستای مدیریت ناترازی انرژی و پایداری شبکه برق با موافقت سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان فعالیت تمامی ادارات استان در روز چهارشنبه (۲۲ مردادماه) تعطیل است.
همچنین فعالیت شعب کشیک بانکها و بیمهها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بانکها و بیمهها خواهد بود و مراکز امدادی، درمانی، بیمارستانها، اورژانس، آتشنشانی، خدماتی و نوبت کاری از این دورکاری مستثنی هستند.