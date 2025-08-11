پخش زنده
وزیر کشور تاکید کرد: درست مصرف کردن باید به یک رفتار و سبک زندگی در کشور تبدیل شود؛ چراکه انرژی فسیلی میراث مشترک ما و نسلهای بعد است و نباید آن را هدر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ اسکندر مومنی، وزیر کشور؛ احیای هویت سازمانی وزارت کشور از طریق انتصاب معاونان، استانداران، فرمانداران و بخشداران از نیروهای بدنه این وزارتخانه را یکی از مهمترین اقدامات در یک سال گذشته بیان کرد و گفت: در این دولت حدود ۹۰ درصد انتصابها از درون وزارت کشور بوده است که در مقایسه با سالهای قبل بسیار قابلتوجه است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه ملاک اصلی انتخاب، شایستگی و کارآمدی بوده است، گفت: انتصاب استاندار کرد اهل سنت در کردستان، استاندار بلوچ اهل سنت در سیستان و بلوچستان و استاندار عرب در خوزستان برای نخستین بار در ۴۵ سال گذشته انجام شده؛ ضمن اینکه ۱۰ درصد فرمانداران هم اهل سنت هستند.
استانداران کابینه دوم دولت هستند
مومنی هویتبخشی به استانداران به عنوان کابینه دوم را از دیگر اقدامات دولت چهاردهم بیان کرد و گفت: استانداران دارای یک روح جمعی هستند که به عنوان صاحبنظر، درباره مسائل کلان کشور نظر میدهند و به حل مشکلات ملی کمک میکنند. حضور رئیس جمهور در اکثریت قریب به اتفاق نشستهای استانداران نیز در راستای اعتباربخشی به این هویت واحد بوده است.
وی مدیریت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در استانهای کشور را مصداقی موفق از عملکرد کابینه دوم دولت بیان کرد و گفت: با توجه به تفویض اختیارات لازم، استانداران نقشی فراتر از استان خود داشتند.
مومنی اضافه کرد: نمیشود کشوری با جمعیت ۹۰ میلیون نفر را به صورت متمرکز اداره کرد؛ لذا سیاستهای کلان ابلاغ میشود ولی در اجرای آن به استانداران اختیار داده میشود.
وزیر کشور با اشاره به ارزیابی عملکرد استانداران پس از یک سال گفت: همانطور که در ابتدا گفته شد این ارزیابی براساس شاخصهایی در همه حوزهها انجام میشود. بر اساس ارزیابیهای اقتصادی سه ماهه اول امسال، طبق شاخصهای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، تکمیل طرحهای نیمهتمام و راهاندازی واحدهای تولیدی راکد، ۵ استان برتر عبارتند از هرمزگان، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان و آذربایجان غربی که البته ممکن است در سه ماهه دوم یا براساس سایر شاخصها این رتبهبندی تغییر کند.
عملکرد یکساله استانداران در مرحله ارزیابی است
مومنی افزود: ارزیابی استانداران بر اساس شاخصهای امنیتی، اجتماعی، سیاسی و مردمداری به صورت جداگانه انجام میشود. به همین منوال استانداران نیز باید از زیرمجموعههای خود یعنی معاونان، فرمانداران و بخشداران ارزیابی انجام دهند.
وی افزود: ارزیابی همهجانبه عملکرد یکساله استانداران آغاز شده؛ جابجایی یا ابقا در استانها و در سطوح معاونان استاندار و فرمانداران منوط به ارزیابی است.
وزیر کشور همچنین به استفاده از بانوان در سمتهای معاون استاندار، فرماندار و بخشدار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۷ درصد بخشداران از بانوان هستند؛ البته در استفاده از بانوان متناسب با جایگاه و شایستگی آنان فاصله داریم، اما برای اینکه استاندار بانو داشته باشیم باید قبل از آن، بانوان سابقه بخشداری، فرمانداری و معاونت استانداری داشته باشند.
مومنی عملکرد بانوان مسئول را در دوره دفاع مقدس ۱۲ روزه بسیار خوب ارزیابی و ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک استاندار بانو نیز داشته باشیم.
مرزهای کشور از امنیت خوبی برخوردار است
وزیر کشور در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل سفر زائران اربعین گفت: مرزها از امنیت بسیار خوبی برخوردار است. نشست سه جانبهای با حضور وزرای کشور عراق و پاکستان داشتیم و تصمیمات خوبی گرفتیم که در میدان به خوبی اجرا شد. یک اتاق عملیات مشترک با عراق در مرز راهاندازی کردیم که مشکلات حین کار برطرف شود و در همین جا از همکاری و مهمانپذیری دولت و ملت عراق تشکر میکنم.
وزیر کشور با اشاره به همکاری همه دستگاهها و سازمانها در اوج بازگشت زائران و ابراز امیدواری به اینکه مشکلی در حمل و نقل نداشته باشیم، گفت: تاکنون بیش از ۳ میلیون زائر به عراق سفر کرده و حدود یک و نیم میلیون نفر به کشور بازگشتهاند.
مومنی در بخش دیگری از این گفتوگو با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون حدود یک میلیون و صد هزار نفر از اتباع غیرمجاز کشور را ترک کردهاند، گفت: حدود ۷۰ درصد اتباع غیرمجاز خودمعرف هستند و در نهایت عزت و احترام بازگردانده میشوند؛ البته ممکن است معدود مواردی برخورد نامناسب پیش آمده باشد که بلافاصله رسیدگی شده است.
وی افزود: ایران نگاه مهاجرستیز ندارد، اما بیش از این امکان پذیرایی از اتباع غیرمجاز در کشور وجود ندارد.
با خروج اتباع غیرمجاز ۶ درصد تراکنش نان کاهش یافته است
وزیر کشور تاکید کرد: با خروج اتباع غیرمجاز از کشور ۶ درصد تراکنش نان کاهش یافته و فرصتهای شغلی بسیاری آزاد شده است.
مومنی در پاسخ به سوالی درباره علت حمله رژیم صهیونیستی به پلیس گفت: رژیم صهیونی حساب ویژهای روی ناآرامیهای داخلی باز کرده بود و به همین دلیل حمله به پلیس، سخت و همراه با کینه بود.
وزیر کشور برگزاری جلسه شورای امنیت کشور و تصمیمگیری درباره مسائل امنیتی را در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مستمر خواند و گفت: یکی از مهمترین اقدامات برپایی پستهای ایست و بازرسی بود که با استقبال مردم مواجه شد.
وی اضافه کرد: پس از بازدید رئیس جمهور از مراکز آسیبدیده فراجا، برای بازسازی این مراکز و اختصاص اعتبارات و مکانهای لازم، جلساتی برگزار شد و بخشی از اعتبارات اختصاص یافت. دولت مصمم است این آسیبهای وارده را برطرف کند.
سیاست دولت جلوگیری اجباری از مهاجرت به تهران نیست
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه زیرساختها و ظرفیت منابع انرژی و آب تهران جوابگوی این حجم از جمعیت نیست، گفت: سیاست دولت جلوگیری اجباری از مهاجرت به تهران نیست، بلکه سیاستگذاری مجموعه کشور باید به گونهای باشد که مهاجرت به تهران متوقف و سپس روند آن معکوس شود. توسعه منطقهای آموزش، بهداشت و درمان، اشتغال و دیگر موارد میتواند به این امر کمک کند.
وزیر کشور همچنین با اشاره به ناترازی انرژی در کشور و اینکه استانداران نقش برجستهای در مدیریت ناترازی داشتند گفت: دولت کاهش مصرف را از خودش آغاز کرد؛ برق بیش از ۱۴۰۰۰ مرکز دولتی در کشور و آب حدود ۸۰۰ مرکز دولتی در تهران قطع شد.
وی اضافه کرد: درست مصرف کردن باید به یک رفتار و سبک زندگی در کشور تبدیل شود؛ چراکه انرژی فسیلی میراث مشترک ما و نسلهای بعد است و نباید آن را هدر داد.
مومنی همچنین گفت: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت سال آینده، در صورت فراهم شدن زیرساختها به صورت تمام الکترونیک برگزار میشود که افزایش سرعت و دقت را به همراه خواهد داشت.
نارضایتی از عملکرد در حوزه اجتماعی
وزیر کشور در پایان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اجتماعی گفت: با وجود برنامهریزی و تلاشهایی که کردیم، به علت گستردگی مسائل اجتماعی از عملکردمان در این حوزه راضی نیستیم؛ رویکرد اصلی ما جلوگیری از امنیتی شدن مسائل اجتماعی و حل آنها از طریق سازوکارهای اجتماعی است. امیدواریم با کمک تمام نهادهای ذیربط، بخش خصوصی و با استفاده از رویکرد محلهمحوری، آسیبهای اجتماعی کنترل شود.