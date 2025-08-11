مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: ۲۸۳۷ زائر اربعین حسینی با ۱۲۰ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی به مرز مهران اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمد مشتری در دیدار با خبرگزاری صدا و سیما به مناسبت روز خبرنگار با بیان اینکه ۱۲۰ اتوبوس جابه جایی زائران استان به مرز اربعین را انجام دادند، گفت: تا کنون نیز زائران ابا عبدالله الحسین با ۲۷ اتوبوس به استان باز گشتند.

وی با بیان اینکه اکثر ناوگان اتوبوس استان در مرز مهران برای جابه جایی زائران مستقر هستند، به همشهریان توصیه کرد: برنامه ریزی شده زائران در صورت مسافرت به شهر‌های دیگر با مینی بوس یا خودروی سواری جابه جا شوند و تا حد امکان از وسیله شخصی استفاده کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در ادامه گفت: تاکنون برای تامین ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری به منظور جا به جایی زائران اربعین مشکلی وجود نداشت.

مشتری همچنین توصیه کرد: زائران اربعین زمان بازگشت خود به استان را مدیریت کنند و در صورت مواجه شدن با مشکل تامین وسیله نقلیه، به سکوی خراسان شمالی در پایانه برکت مرز مهران مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: ۲ تیم نظارتی ۲۰ نفره از این اداره کل با هدف مدیریت و تامین ناوگان حمل و نقل مسافری برای بازگشت زائران اربعین حسینی از عتبات عالیات به مرز مهران اعزام شده‌اند.

تا کنون بیش از ۱۹ هزار نفر از خراسان شمالی در سامانه سماح ثبت نام کردند.