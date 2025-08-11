شهردار منطقه سه تهران با حضور در میز‌های تهران و مجلس خبرگزاری صدا و سیما، روز خبرنگار را به خبرنگاران این مجموعه تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حمید جوانی در این بازدید با قدردانی از تلاش خبرنگاران صدا و سیما گفت: زحمات شما و مجموعه خبرنگاران صدا و سیما نقش مهمی در حوزه فرهنگ‌سازی دارد و اگر این همراهی نباشد، کار ما بسیار سخت می‌شود. به‌ویژه در شرایط پس از دوران دفاع مقدس دوازده روزه، تلاش‌های شما بیش از پیش دیده شد.

وی همچنین با اشاره به همکاری مؤثر خبرنگاران در زمینه فرهنگ‌سازی در حوزه پسماند افزود: خبرنگاران همواره در کنار مجموعه شهرداری بوده‌اند و ارتباط خوبی میان دو حوزه برقرار است.