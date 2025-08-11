به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله انتخابی جام ملت‌های فوتبال پسران زیر ۱۷ سال آسیا، با حضور ۳۸ تیم یک تا ۹ آذر در هفت گروه برگزار می‌شود و تیم نوجوانان کشورمان در گروه D در کنار هند، فلسطین، چین تایپه و لبنان قرار گرفته که هند میزبان دیدار‌های این گروه است.

برهمین اساس برنامه بازی‌های گروه نوجوانان کشورمان به شرح زیر اعلام شد:

اول آذر

فلسطین - هند

لبنان - چین تایپه

۳ آذر

چین تایپه - ایران

لبنان - فلسطین

۵ آذر

ایران - لبنان

هند - چین تایپه

۷ آذر

هند - لبنان

فلسطین - ایران

۹ آذر

چین تایپه - فلسطین

ایران - هند

از هر گروه فقط تیم صدرنشین به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ صعود خواهد کرد که برای دومین دوره متوالی به میزبانی عربستان برگزار می‌شود.

۸ تیمی که در دوره قبلی جام ملت‌ها موفق به صعود به جام جهانی شدند، به همراه قطر (میزبان جام جهانی) در مرحله مقدماتی حضور ندارند.