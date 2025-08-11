پخش زنده
کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه مسابقات انتخابی جام ملتهای پسران زیر ۱۷ سال آسیا ۲۰۲۶ را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله انتخابی جام ملتهای فوتبال پسران زیر ۱۷ سال آسیا، با حضور ۳۸ تیم یک تا ۹ آذر در هفت گروه برگزار میشود و تیم نوجوانان کشورمان در گروه D در کنار هند، فلسطین، چین تایپه و لبنان قرار گرفته که هند میزبان دیدارهای این گروه است.
برهمین اساس برنامه بازیهای گروه نوجوانان کشورمان به شرح زیر اعلام شد:
اول آذر
فلسطین - هند
لبنان - چین تایپه
۳ آذر
چین تایپه - ایران
لبنان - فلسطین
۵ آذر
ایران - لبنان
هند - چین تایپه
۷ آذر
هند - لبنان
فلسطین - ایران
۹ آذر
چین تایپه - فلسطین
ایران - هند
از هر گروه فقط تیم صدرنشین به مرحله نهایی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ صعود خواهد کرد که برای دومین دوره متوالی به میزبانی عربستان برگزار میشود.
۸ تیمی که در دوره قبلی جام ملتها موفق به صعود به جام جهانی شدند، به همراه قطر (میزبان جام جهانی) در مرحله مقدماتی حضور ندارند.