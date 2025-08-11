پخش زنده
امروز: -
در قالب اجرای طرح جوانی جمعیت در خراسان جنوبی تا پایان شهریور، به ۵ هزار خانوار مشمول زمین اعطا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار صداو سیما گفت:از ابتدای اجرای این قانون، ۲۰ هزار نفر از خراسان جنوبی در طرح جوانی جمعیت نام نویسی کردهاند که ۱۵ هزار نفر تایید نهایی و تاکنون ۱۰ هزار زمین ویژه جوانی جمعیت در خراسان جنوبی واگذار شده است.
مودی افزود: تا پایان شهریور نیز به ۵ هزار خانوار مشمول، زمین اعطا می شود.
وی گفت:خانوارهای داری ۳ فرزند و بیشتر که فرزند سوم آنها از تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ متولد شده است و خانوارهایی که ۴ فرزند زیر ۲۰ سال دارند مشمول طرح دریافت به خانوارهای مشمول طرح جوانی جمعیت میشوند.