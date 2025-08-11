همزمان با برداشت محصول انگور، روستای کلاکوب شهرستان مشهد، میزبان مهمانانی از سراسر خراسان رضوی در جشنواره «انگور زرین» است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شورای اسلامی روستای کلاکوب گفت: برگزاری نخستین جشنواره انگور زرین خراسان، فرصتی برای معرفی ثمره بیش از دو قرن تلاش اجداد و نیاکان این روستائیان است.

محمدعلی افشار افزود: این جشنواره از ۱۶ تا پایان مردادماه در روستای کلاکوب واقع در شش کیلومتری جاده مشهد به کلات، در حال برگزاری است و در آن انواع میوه انگور و محصولات فراوری شده از آن در قالب ۱۶ غرفه مختلف عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: در کنار فروش محصولات، غرفه‌های صنایع دستی و غرفه‌های فرهنگی نیز برپاست.

کلاکوب، روستایی کهن از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد است که محصول اصلی آن ۱۸ نوع انگور مختلف است.