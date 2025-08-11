به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالامیر یاقوتی با اشاره به توزیع حدود ۴۰ مگاوات ساعت برق بین مشترکین از ابتدای سال تا پایان تیرماه گفت: این میزان در ۲ ماه ابتدای خنک سال حدود ۵.۵ تا ۶ تراوات ساعت و در ماه‌های گرم حدود ۱۳ تراوات ساعت در ماه است.

وی با اشاره به سهم مصرف ۴۰ درصدی، مشترکین خانگی گفت:، اما این میزان با توجه به ماه‌های خنک سال جاری حدود ۳۲ درصد بوده است، در این بین ۳۶.۵ درصد سهم مشترکین صنعتی، ۱۶.۵ درصد مشترکین کشاورزی، حدود ۱۲ درصد مشترکین عمومی و ۶ تا ۷ درصد باقی مانده نیز سهم سایر مشترکین شامل بخش‌های تجاری است. با این وجود به طور کلی بیشترین سهم مصرفی برق کشور مربوط به صنعت و خانگی است که در مجموع میزان مصرف ۲۳۰ تراوات ساعت از مجموع ۳۳۰ تراوات ساعت مصرف برق را به خود اختصاص می‌دهند.

مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر پیک بار مصرف برق را در محدود ۷۷ تا ۷۸ هزار دانست و ادامه داد: از این میزان پیک مصرف، سهم مشترکین خانگی ۳۳ هزار، بخش تجاری و عمومی ۷ هزار، بخش کشاورزی ۸ هزار و ۲۰ هزار نیز مربوط به بخش صنعت است. ۹ تا ۱۰ هزار باقی مانده نیز مربوط به بخش نیروگاه‌ها، تلفات در شبکه توزیع و صادرات است.

یاقوتی در ادامه درباره استان‌هایی که بیشترین و کمترین مصرف را دارند، نیز گفت: استان‌های کشور به واسطه اقلیم و آب و هوای متفاوتی که دارند از الگوی مصرف متفاوتی نیز برخوردار هستند، برای مثال استان‌های خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان‌وبلوچستان و حوزه‌های جنوبی کرمان که ذاتا گرم هستند الگوی مصرف و میزان مصرف بالاتری نیز دارند. خراسان جنوبی یکی از استان‌هایی است که عمدتا سرانه مصرف مناسب‌تری نسبت به سایر استان‌ها با توجه به الگوی مصرف خود دارد.

وی ادامه داد: همچنین خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری به واسطه آب و هوای خنک‌تر سرانه مصرف پایین‌تری نسبت به الگوی خود دارد، استان فارس، تهران و بخشی از اصفهان نیز به واسطه شرایط آب و هوایی خود مقداری بالاتر از الگو مصرف می‌کنند.

به گفته وی؛ به طور کلی مشترکان براساس ۴ دسته بندی، در دسته‌های خوش مصرف و بد مصرف تعریف می‌شوند، دسته اول؛ مشترکانی که زیر الگو و یا تا مصرف دارند، دسته دوم؛ مشترکانی که بین الگو تا ۱.۵ برابر مصرف دارند، دسته سوم؛ مشترکانی که از ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر مصرف دارند و دسته چهارم نیز مشترکانی هستند که بیش از ۲.۵ برابر الگو مصرف دارند.

یاقوتی در تشریح میزان مصرف مشترکان بخش خانگی نیز گفت: فارغ از موقعیت جغرافیایی استان‌ها و براساس الگوی تعریف شده، تقریبا ۷۵ درصد مشترکان بخش خانگی کمتر از الگو و تا الگو (پله اول)، ۱۵ درصد بین الگو تا ۱.۵ برابر الگو (پله دوم)، ۸ درصد بین ۱.۵ برابر الگو تا ۲.۵ برابر الگو (پله سوم) و ۲ درصد نیز بیش از ۲.۵ برابر الگو مصرف دارند؛ (از این میزان حدود ۰.۵ درصد از مشترکان بیش از ۵ برابر الگو مصرف می‌کنند که ضمن اینکه هزینه‌های زیادی در قبض برق خود پرداخت خواهند کرد، محدودسازی برق نیز برای آنها رخ خواهد داد).

مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر با اشاره به کمترین قبض برق صادر شده در سال جاری نیز گفت: حدود ۳۰ درصد از مشترکان بخش خانگی کمتر از ۱۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند که مبلغ آن برای دوره ۲ ماهه آنها حدود ۲۹ هزار تومان است که اگر هزینه‌های جانبی مانند مالیات و ... را در قبض برق آنها در نظر بگیریم مبلغ صادر شده برای آنها حدود ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان است.