گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی عقیده و بیان در واکنش به شهادت خبرنگاران شبکه الجزیره در شهر غزه تاکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی می‌کوشد حقیقت را بکشد و نابود کند، اما هرگز موفق به این کار نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما و به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «آیرین خان» در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره، حملات رژیم صهیونیستی به خبرنگاران در غزه را بخشی از سیاست هدفمند برای خاموش کردن صدای حقیقت دانست و تصریح کرد خبرنگارانی که جنایات این رژیم را در غزه افشا می‌کنند، به طور مستقیم هدف قرار می‌گیرند و شمار خبرنگاران شهید در این جنگ بیش از هر منازعه دیگری در جهان است.

وی با یادآوری سخنان شجاعانه «انس الشریف» – خبرنگار شهید الجزیره – که گفته بود «تا آخرین لحظه به افشای حقیقت ادامه خواهد داد»، وی را نمونه‌ای از شجاعت خبرنگاری در برابر جنایت دانست. او همچنین تأکید کرد: تا زمانی که مردم فلسطین هر روز قربانی کشتار می‌شوند، به رسمیت شناختن کشور فلسطین معنای واقعی نخواهد داشت.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی عقیده و بیان ادامه داد: در همین لحظه که صحبت می‌کنیم، کودکان در غزه کشته می‌شوند. وی رفتار رژیم صهیونیستی را مانند یک هیولای محاصره شده که به هر منتقدی حمله می‌کند توصیف کرد و خواستار محاکمه و پاسخگویی این رژیم و نیز اجبار آن به پذیرش حضور رسانه‌های بین‌المللی در غزه شد.

رسانه‌های فلسطینی بامداد امروز دوشنبه از حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به چادر خبرنگاران در مقابل دروازه اصلی مجتمع پزشکی «الشفا» در شهر غزه و شهادت جمعی از خبرنگاران از جمله دو خبرنگار شبکه الجزیره خبر دادند. تعداد شهدای خبرنگار الجزیره تاکنون به پنج نفر افزایش یافته است.

الجزیره افزود: بر اساس اطلاعات به دست آمده، یک پهپاد ارتش اسرائیل چادر خبرنگاران در نزدیکی بیمارستان الشفاء جایی که چندین خبرنگار فلسطینی از جمله «انس الشریف» و «محمد قریقع» حضور داشتند را هدف قرار داد.

شبکه الجزیره به نقل از یک مقام مسئول در بیمارستان الشفاء در غزه تاکید کرد که انس الشریف و محمد قریقع، خبرنگاران الجزیره، در نتیجه گلوله‌باران چادرشان به دست ارتش اسرائیل به شهادت رسیدند و این نشان دهنده خطراتی است که خبرنگاران در مناطق جنگ با آن مواجه هستند.

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در غزه اعلام کرد که تعداد شهدای خبرنگار که تاکنون در جریان جنگ نسل‌کشی در نوار غزه به دست ارتش این رژیم به شهادت رسیده اند به ۲۳۷ نفر رسیده است.