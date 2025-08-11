به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامعلی فتحی با اشاره به توزیع ۱۹ میلیون لیتر سوخت بین روستاییان اظهار کرد: این میزان سوخت شامل بنزین، نفت سفید و گازوئیل است با اولویت مصرف خانگی و کشاورزی در چهار ماهه اول سال بین روستاییان استان توزیع شده است.

وی افزود: تأمین سوخت موردنیاز روستاییان به‌ویژه در فصل کشاورزی از اولویت‌های اصلی این اداره کل است تا کشاورزان و دامداران بدون دغدغه به فعالیت‌های تولیدی خود ادامه دهند.