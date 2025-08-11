به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، میترا لبافی با حضور در استودیوی سلام خبرنگار از پویش تهران می‌خواند خبر داد و گفت: این پویش با مشارکت خبرنگاران مولف که در عرصه‌های مختلف قلم زده‌اند در سطح شهر برگزار شده است.

وی افزود: توجه به این آثار از تنوع موضوعی کتاب‌ها خبر می‌دهد، از کتاب‌های کودک و نوجوان تا تجربه نگاری‌هایی که خبرنگاران در داخل کشور و خارج از مرز‌ها انجام داده‌اند.

سردبیرگروه کتاب خبرگزاری صدا و سیما افزود: این هفته همچنین، فراخوانی ادبی از طرف نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با عنوان مرور نویسی، اعلام شده که افراد می‌توانند با خلاصه نویسی و مرور آثارمنتشر شده، کتاب‌های شاخص را معرفی کنند.

وی گفت: علاقه‌مندان تا ۵ شهریور فرصت دارند تا آثار خود را به سامانه‌ای با عنوان سامان بفرستند.

نکته دیگری که لبافی در خصوص آن اطلاع رسانی کرد بزرگداشت مدافعان حرم بود وی با اشاره به انتشار دانشنامه‌ای در این خصوص گفت:ا ین هفته همچنین کتاب «سربلند» که به زندگی شهید حججی می‌پردازد به چاپ چهل و سوم رسید.

لبافی درباره اخبار حوزه شعر گفت: یکی از رویداد‌های امروز برگزاری انجمن شعری و آغاز به کار این انجمن با محوربانوان در شهرستان ادب است.

وی افزود: رونمایی از کتاب قله بی پایان، خبر دیگری است که امروز رخ می‌دهد. این رونمایی در خانه کتاب و ادبیات ایران است و موضوع کتاب رونمایی شده، کوهنوردی خواهد بود.

سردبیر گروه کتاب و ادبیات ایران همچنین از اشعاری که به تازگی درباره شهدای غزه خبر داد و گفت: این هفته، علیرضا قزوه و میلاد عرفان پور اشعاری در این خصوص سروده‌اند که از آن جمله می‌توان به سروده اخیر میلاد عرفان اشاره کرد. شعری که با الهام از کودکی که منتظر غذا رساندن از طرف پدرش بوده سروده است.

برنامه سلام خبرنگار، از هفته گذشته دوشنبه‌ها، رویداد‌های کتابی را مرور می‌کند.