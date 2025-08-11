پخش زنده
رقابت برای صدرنشینی در چهارمین روز بازیهای ورزشهای غیرالمپیکی جهان موسوم به بازیهای جهانی ۲۰۲۵ - چنگدو چین، بین کشورهای چین و آلمان است.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رده بندی نشانهای این دوره تاکنون؛ آلمان با ۱۱ طلا، ۸ نقره و ۵ برنز در صدر است و چین با ۱۱ طلا، ۳ نقره و یک برنز در رده دوم قرار گرفت. ایتالیا با ۷ طلا، ۱۱ نقره و ۱۱ برنز سوم است و اوکراین با ۷ طلا، ۷ نقره و ۲ برنز در رده چهارم قرار گرفت.
کاروان ایران نیز با نام کاروان وفاق با ۲ طلا و یک برنز در رده بیست و دوم قرار دارد. برای ایران شاهین بنی طالبی در فرم نان کوان رقابتهای تالو و سارا بهمنیار در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم رقابتهای کاراته نشان طلا کسب کردند و صالح اباذری در وزن به اضافه ۸۴ کیلوگرم کاراته مدال برنز گرفت.