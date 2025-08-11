رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: برخی مجرمان سایبری با ارسال پیام‌هایی مبنی بر «وجود مشکل قضایی و ممنوعیت خروج از کشور» و درج لینک‌های جعلی، شهروندان را فریب می دهند و اطلاعات بانکی آنان را سرقت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سردار گودرزی گفت: این پیام‌ها به صورت انبوه برای افراد مختلف ارسال می‌شود و به علت همزمانی با سفر‌های زیارتی، بسیاری از شهروندان تصور کرده اند مشکلی در روند خروج آنها ایجاد شده است و ناخواسته روی لینک کلیک می‌کنند.

وی ادامه داد: با ورود به این لینک‌ها، دسترسی مجرمان به اطلاعات شخصی و بانکی تلفن همراه فراهم می‌شود و امکان برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی وجود دارد.

رئیس پلیس فتا پایتخت توصیه کرد که در سفر‌های زیارتی و اوقات خاص، شهروندان پل‌های ارتباطی غیرضروری تلفن همراه خود مانند بلوتوث، وای‌فای و هات‌اسپات را غیرفعال کنند تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.