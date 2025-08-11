مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت: در راستای عرصه و معرفی محصولات شاخص، در مسیر بازگشت زائران اربعین در شهر ایلام نمایشگاه صنایع‌دستی برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ فرزاد شریفی گفت: تردد میلیونی زائران اربعین حسینی (ع) از استان ایلام، این فرصت را ایجاد کرده است که ضمن ارائه خدمت و خدمات‌رسانی به زائران، مجالی برای آشنایی با صنایع‌دستی و سوغات محلی استان ایلام در بین زوار در استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: در این نمایشگاه ۴۲ صنعتگر فعال در راستای معرفی محصولات خود در رشته‌های گلیم‌بافی، نمد، جاجیم، عروسک‌بافی، محرق ساقه گندم، سنگ‌تراشی، زیورآلات سنتی، سفال و سرامیک، لباس‌های سنتی، چیت‌بافی، تولیدات چرمی و انواع سوغات حضور دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت : شناخت و معرفی توانمندی‌های هنرمندان ایلامی و آشنایی زوار با فرهنگ و آداب و رسوم و سوغات و صنایع دستی و غذا‌های محلی از اهداف برپایی نمایشگاه بوده و افزایش توان اقتصادی هنرمندان نیز در دستور کار است.

شریفی سوابق تاریخی و تمدنی استان ایلام را از سرمایه‌های غنی استان ایلام دانست و اقزود : در فرصت کنگره عظیم اربعین در صدد معرفی آثار تمدنی و تاریخی استان ایلام در ابعاد مختلف هستیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام با بیان اینکه معرفی صنایع دستی استان ایلام در غرفه‌های مختلف انجام می‌شود، گفت: مهیا کردن امکان تهیه و خرید سوغات استان ایلام در غرفه‌های برپایی برای زوار اربعین حسینی در نمایشگاه فراهم می‌شود.

وی افزود : تمامی محصولات این نمایشگاه‌ها با هماهنگی به عمل آمده با صنعتگران با تخفیف ویژه ارائه می‌شوند.