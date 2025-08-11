پخش زنده
امروز: -
فیلد مارشال «سید عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان طی سخنانی بحران جاری در نوار غزه را «بدترین تراژدی انسانی» توصیف کرد که آثار و پیامدهای آن در ابعاد منطقهای و جهانی بسیار جدی خواهد بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «رادیو پاکستان»، «سید عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان در جریان سفر رسمی خود به ایالات متحده و در دیدار با اعضای جامعه پاکستانی مقیم این کشور در فلوریدا، با محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: این اقدامات مصداق آشنسل کشی است و جامعه جهانی باید با اتخاذ تدابیر فوری از ادامه این وضعیت جلوگیری کند. وی افزود: «آنچه امروز در غزه میگذرد، یک بحران انسانی تمامعیار است که بیتفاوتی در قبال آن میتواند امنیت و ثبات منطقه و جهان را با تهدید جدی مواجه کند.»