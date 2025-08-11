به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار‌های مهم تیم ناپولی با ۴ گل تیم سورنتو را مغلوب کرد.

چلسی ۴ – ۱ تیم میلان را درهم کوبید که برای چلسی آندری کوبوییس مدافع میلان در دقیقه ۵، ژائو پدرو ۸ و روری دیلپ ۶۷ و ۹۰ گلزنی کردند و گل تیم میلان را یوسف فوفانا در دقیقه ۷۰ وارد دروازه حریف کرد.

یوونتوس ۲ – ۱ از سد بوروسیا دورتموند گذشت. آندره آ کامبیاسو در دقایق ۱۶ و ۵۳ برای یووه گلزنی کرد و مکسی به یر ۸۹ گل دورتموند را به ثمر رساند.

النصر عربستان در حالی که کریس رونالدو دو بار در دقایق ۱۷ و ۳۹ برای این تیم گلزنی کردند در نهایت برابر آلمریای اسپانیا ۲ – ۳ مغلوب شد.

آستون ویلا هم با ۲ گل ویارئال را مغلوب کرد، بارسلونا هم در جام خوآن گامپر – موسس باشگاه کاتالانی – با ۵ گل کومو را درهم کوبید. برای بارسا فرمین لوپس در دقایق ۲۱ و ۳۵، رافینیا ۳۷ و لمین یامال ۴۲ و ۴۹ گلزنی کردند.

در سایر دیدار‌ها الهلال عربستان با ۶ گل آرائو سوئیس را شکست داد که در این بازی داروین نونیس ستاره جدید این تیم زننده گل ششم بود.

در جام موسوم به الاهرار در دوحه تیم السد قطر پس از تساوی ۱ – ۱ برابر الوداد مغرب، در ضربات پنالتی ۵ – ۴ به برتری رسید، تیم کایسری اسپور که علی کریمی هافبک ایرانی را در ترکیب داشت با ۳ کل برابر ارکیس ترکیه برنده شد و تیم‌های تولوز و سویا به تساوی ۱ – ۱ رضایت دادند.