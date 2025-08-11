به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره ورزش و جوانان شاهین‌شهر و میمه گفت: در مرحله ابتدایی مسابقات ۲۰ تیم از شهرستان‌های اصفهان، شاهین شهر ومیمه وبرخوار شرکت کرده بودند و در مرحله نهایی که به‌صورت دوره‌ای و حذفی و در مدت یک هفته برگزار شد، ۱۰ تیم حضور یافتند تا نوبت به پیروزی تیم اصفهان در فینال مسابقات رسید.

کریمی افزود: تعداد سهمیه‌های صعود تیم‌ها، بر اساس تعداد تیم‌های حاضر در هر منطقه و سطح کیفی مسابقات اعلام خواهد شد.