معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد: با تصویب کارگروه اضطرار موج گرما، ادارات دولتی، مراکز آموزشی و بانک‌های استان یزد روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل اعلام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در پی افزایش دما و صدور هشدار هواشناسی، کارگروه اضطرار موج گرما تصمیم به تعطیلی استان در روز چهارشنبه گرفت.

محمد علی شاه حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد، با اعلام این خبر گفت: بر اساس مصوبه این کارگروه، روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه، تمامی دستگاه‌ها، نهاد‌های دولتی و غیردولتی، موسسات آموزشی و بانک‌ها با هدف حفظ سلامت عمومی تعطیل هستند.

وی افزود: دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان، مراکز درمانی، شعب منتخب بانک‌ها و دادگستری کل استان یزد و شهرستان‌ها از این تعطیلی مستثنی بوده و در حالت آماده‌باش کامل به سر می‌برند.

شاه حسینی یزد در ادامه، تصریح کرد: این مصوبه مختص دستگاه‌های دولتی بوده و قابل اجرا برای شرکت‌های بخش خصوصی و کارخانجات نیست و این واحد‌ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد.