رئیس فرودگاه رامسر: همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی پرواز مستقیم رامسر به نجف اشرف، برای زائران عتبات عالیات، در فرودگاه شهدای رامسر برقرار شد.

خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس فرودگاه رامسر امروز از راه‌اندازی این مسیر هوایی گفت: پرواز‌های مستقیم به مقصد نجف اشرف با همکاری شرکت هواپیمایی وارش و در قالب چهار سورتی پرواز، از فرودگاه ساحلی رامسر انجام خواهد شد.

شاهپور حیدری با اشاره به اینکه ۱۴۰ زائر عتبات عالیات در این پرواز‌ها حضور دارند، افزود: پرواز‌ها در روز‌های ۱۹ و ۲۶ مرداد، رأس ساعت ۱۴:۵۵ از فرودگاه رامسر انجام شده و در ساعت ۱۶:۵۵ در فرودگاه نجف به زمین خواهد نشست.